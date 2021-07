Coronavirus, 183 nuovi casi in Sicilia. 78 i guariti

Oltre 7.300 i tamponi effettuati, due le vittime

PALERMO, 11 luglio – Secondo il bollettino odierno sulla situazione epidemiologica da Covid-19 emanato dalla Regione Siciliana, sono 183 i casi di positività al coronavirus, emersi da un numero di analisi processate pari a 7.322 unità, con un tasso di positività del 2,4%.

Di questi casi, 12 sono stati registrati in provincia di Palermo. Gli attuali positivi nella nostra Isola sono invece 3.650.

Pervengono anche i dati riguardanti il numero delle vittime e dei dimessi guariti, rispettivamente due e 78. Dei siciliani attualmente ricoverati, 129 si trovano in degenza ordinaria (-2) e 17 in terapia intensiva (-1). Il bilancio nazionale di oggi è di 1.391 nuovi contagi e 7 decessi.