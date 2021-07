C’è il finanziamento, Monreale rifà il look al campo sportivo Conca d’Oro

In programma pure la realizzazione di un campo da calcio a 5 coperto. 1,7 mln la somma stanziata

MONREALE, 12 luglio – Il percorso, lungo e faticoso, sembra arrivato al traguardo. Di oggi è la notizia, diffusa dal comune, del finanziamento da oltre un milione e 700 mila euro, per la precisione un milione e 755 mila euro, per il rifacimento del campo di calcio Conca d’Oro.

È lo stesso primo cittadino, Alberto Arcidiacono ad annunciarlo, sottolineando con con soddidsfazone come Monreale possa cambiare il volto del proprio impianto sportivo principale, il campo sportivo Conca d’Oro, destinatario di un intervento economico della Regione

“Come annunciato appena qualche mese fa – Afferma la nota del Comune – l’assessorato regionale allo Sport ha destinato un congruo finanziamento alla struttura sportiva, in seguito al progetto presentato dall’amministrazione comunale all’assessore Manlio Messina.

L’iter progettuale è stato seguito dagli assessori comunali Geppino Pupella e Rosanna Giannetto e dai tecnici comunali, in modo particolare dall'architetto Piero Albanese, che hanno elaborato un progetto definitivo, meritevole di finanziamento”.

Nel dettaglio l’intervento prevede: rifacimento del campo di gioco con manto sintetico, realizzazione di un campo di calcio A5 coperto, impianti idrici ed elettrici, adeguamento in base alla normativa vigente delle torri faro, realizzazione impianto fotovoltaico, rifacimento tribune.

“Promessa mantenuta grazie all’impegno del Governo Musumeci, attraverso la delibera di Giunta del primo luglio 2021– hanno commentato con soddisfazione il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. Governo regionale che, ancora una volta, dimostra grande attenzione alle esigenze del nostro territorio. Quando, nemmeno due mesi fa, abbiamo annunciato il rifacimento del campo Conca d’Oro, non erano generiche promesse, ma un impegno concreto, seguito con determinazione dall’amministrazione e dai tecnici comunali e accolto dall'assessorato regionale allo Sport. Monreale avrà la struttura calcistica che merita per i suoi giovani e per tutti gli amanti dello sport, che, come dimostrano i successi degli ultimi giorni, sa dare lustro e fiducia al nostro Paese”.