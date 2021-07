Finanziamento campo sportivo, Caputo: ''Vigilerò perché proceda in tempi brevi''

“Adesso il progetto viene trasmesso alle commissioni parlamentari Bilancio e UE”

MONREALE, 12 luglio – "Ho espresso il sentimento di gratitudine a nome di Forza Italia all'assessore regionale al Turismo Manlio Messina per avere confermato l'impegno di proporre alla Giunta di governo il progetto per riqualificare il campo sportivo di Monreale. Un progetto al quale sin dal mio insediamento avevo dedicato tempo ed impegno".

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia che ha manifestato compiacimento per l'apprezzamento che ha espresso la giunta di governo verso una serie di opere pubbliche tra le quali quella di Monreale. Adesso l'intera delibera verrà trasmessa alla commissione Bilancio per l'aspetto finanziario e successivamente verrà inviato alla commissione parlamentare per i Rapporti con la Unzione Europea per l'inserimento nei programmi comunitari. Quale componente di questa commissione - ha aggiunto Mario Caputo - vigilerò perché venga esaminato positivamente ed in tempi brevi, per poi essere trasmessa al Ministero. Anche in quella sede seguirò con i nostri parlamentari nazionali l'intero iter affinché nei tempi più brevi possibili sarà definitivamente approvato e finanziato il progetto”.