Una voce per Monreale 2021, ufficializzato l’elenco dei finalisti

La manifestazione canora si terrà il 31 luglio alle ore 21

MONREALE, 13 luglio – Sono stati ufficializzati gli elenchi dei finalisti dell’11ª edizione di “Una voce per Monreale”, manifestazione canora, la cui serata conclusiva si terrà il prossimo 31 luglio, anche quest’anno dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi.

Questo l’elenco dei finalisti della categoria Kid (8-15 anni)

Asia Allegra - Come Una Bussola, Serena Rossi

Aurora Bellomia - Always Remember As This Way, Lady Gaga

Elisa Carciola -Back To Black, Amy Winehouse

Alessia Lucchese –Sally, Vasco Rossi

Sofia Giotti - You Are The Reason, Calum Scott

Paola Cuscino - I Colori Del Vento, (Pocahontas)

Margherita Pollina - Back To Black, Amy Winehouse.

Questo, invece, l’elenco dei finalisti della categoria “Giovani e Adulti” (16-65 anni)

Giusy Salamone –Cabaret, Liza Minnelli

Margherita Cipolla - Left Outside Alone, Anastacia

Chiara Costa - I Have Nothing, Whitney Houston

Gioacchino Greco - L'aiuola, Gianluca Grignani

Emanuele Castelluzzzo - Granada Claudio Villa

Chiara Sabella - Stand Up, Cynthia Erivo

Laura Bonomolo – Promettimi, Elisa

Salvo Quadrante - Quando Trovo Te, Francesco Renga

Michele Micalizzi - Mi Manchi, Fausto Leali

Giusy Oliveri – Glicine, Noemi