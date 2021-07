Coronavirus, prosegue l’escalation dei nuovi casi in Sicilia: sono 431, ma nessuna nuova vittima

Mentre il tasso di positività si attesta al 3,3%, i dimessi guariti sono 53

PALERMO, 17 luglio – Si attesta a 431 unità il numero dei nuovi contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra regione, su 13.176 analisi effettuate complessivamente. Il tasso di positività è del 3,3%, mentre dimessi guariti e vittime sono rispettivamente 53 e 0. La provincia di Palermo conta oggi 48 nuovi casi.

Gli attuali positivi alla malattia sono 4.787, di cui 143 ricoverati in degenza ordinaria (-1) e 23 in terapia intensiva. Solo la Lombardia e il Lazio hanno registrato più casi di positività rispetto alla nostra Isola, e in tutta Italia sono stati accertati 3.121 nuovi contagi e 13 decessi.