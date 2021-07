Il sindaco emette l’ordinanza, torna le potabilità in alcune zone e frazioni di Monreale

In precedenza era arrivato il via libera da parte dell’Asp

MONREALE, 27 luglio – Il sindaco Alberto Arcidiacono ha emesso un’ordinanza con la quale dispone il ripristino della potabilità dell'acqua in distribuzione nel tratto della rete idrica comunale compreso tra il civico n.580 della via Provinciale e l’incrocio con la via Polizzi nella frazione di Pioppo.

Con altra ordinanza sindacale è stato anche ripristinata la potabilità dell'acqua distribuita dai serbatoi Croce e Ranteria e specificatamente nelle zone di Monreale Centro, Strada Ferrata, via Mulini, via Santa Liberata, nella frazione di Aquino e via Pezzingoli nel primo tratto e zone ad esse limitrofe. Le verifiche sono state effettuate dall’Asp che dagli esami effettuati ha riscontrato la conformità dei parametri dell’acqua ai valori previsti dalla normativa vigente e li ha comunicati all’Ufficio acquedotto del Comune di Monreale che ha adottato tutti i provvedimenti necessari per l’utilizzo dell’acqua.