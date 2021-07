Coronavirus, 719 nuovi casi in Sicilia. È boom di contagi nel Ragusano

Mentre il tasso di positività si attesta al 5,1%, i tamponi processati sono 14.046

PALERMO, 29 luglio – Si attesta a 719 unità il numero dei nuovi contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra regione, su 14.046 analisi effettuate complessivamente tra tamponi molecolari e test rapidi. Il tasso di positività è del 5,1%, mentre le vittime sono 3.

La provincia di Palermo conta oggi 115 nuovi casi, il Catanese 105, e Ragusa ne presenta un numero vertiginoso (+235).

Gli attuali positivi alla malattia sono 9.475, di cui 267 ricoverati in degenza ordinaria (+4) e 29 in terapia intensiva (+3). Intanto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha anticipato che in Sicilia potrebbero essere istituite zone gialle, arancioni o rosse in tutte quelle aree dell’Isola che presentano un’alta incidenza di casi di Covid-19 e al contempo un basso numero di vaccinazioni. In tutta Italia sono stati accertati 6.171 nuovi contagi e 19 decessi, e il tasso di positività si attesta al 2,7%.