Coronavirus, sono 581 i nuovi casi in Sicilia. Contagiati quattro medici dell’ospedale Cervello

E dallo stesso nosocomio si è data alla fuga una donna positiva alla malattia

PALERMO, 1 agosto – Quattro medici dell’ospedale Cervello di Palermo sono risultati positivi al Covid-19. Avendo tutti ricevuto il vaccino non presentano i sintomi tipici della malattia ma dovranno rimanere in isolamento domiciliare, mentre dal presidio è stata confermata la presenza, su 32 ricoverati positivi al coronavirus, di 30 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

Dalla stessa struttura è fuggita una donna ricoverata nel reparto di ostetricia e positiva al coronavirus. Sarebbe riuscita a scappare con l’aiuto del marito, dopo aver partorito, e sarebbe già stata trovata in casa dalle forze dell’ordine. Il figlio non è positivo al Covid-19 e si trova insieme alla nonna, anch’ella negativa. Le indagini, già in corso, permetteranno agli inquirenti di accertare l’eventuale reato di epidemia colposa.

Intanto nella nostra Isola si registrano 581 nuovi contagi da coronavirus (su 9.282 analisi processate) e nessuna nuova vittima, oltre a un incremento dei dimessi guariti pari a 32 unità. Gli attuali positivi sono 10.891, di cui 295 ricoverati in degenza ordinaria (+20) e 33 in terapia intensiva (+2). Il tasso di positività è del 6,3%, mentre in tutta la nazione sono stati riscontrati 5.321 nuovi casi e 5 vittime.