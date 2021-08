''Cara Signora'', perché?

Eppure il servizio è gratuito...

MONREALE, 5 agosto – Il luogo è la storica via Antonio Veneziano e l’orario, per ovvie ragioni, è quello notturno: secondo i residenti, il silenzio assordante della notte (quella precedente) è stato interrotto dal rumore di passi presso l’arteria, quelli di una donna impegnata ad abbandonare, lontana da occhi vigili e inquisitori (possibile che lo abbia pensato), il telaio ligneo di un letto singolo compreso di materasso, tra gli ingressi dei civici 10 e 12.

Operazioni, queste, che non sono sfuggite al circuito di videosorveglianza umano costituito dai tanti residenti che monitorano costantemente la via e che in più occasioni, anche attraverso queste colonne, hanno espresso le proprie perplessità sulle possibili e future sorti di una zona, già dotata di patrimonio storico-architettonico, lasciata all’incuria provocata dalla inciviltà locale, che va certamente rieducata: “Cara Signora – si legge sul biglietto affisso – anziché abbandonare il suo mobilio in strada provi a telefonare al servizio ritiro di Ecolandia che li verrà a ritirare innanzi al suo ingresso gratuitamente”. Un messaggio di sensibilizzazione al quale, mediante la nostra linea editoriale, vogliamo cordialmente dare eco nell’intento di raggiungere ogni individuo di questa comunità. Repetita iuvant: per il ritiro dei rifiuti ingombranti, è possibile contattare il numero gratuito 393 8935264, dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30.