Attività antincendio, Vigili del Fuoco trentini da qualche giorno a supporto delle associazioni locali

Ieri al fianco di Overland, oggi con la mano protesa ad Evergreen: si tratta di Vigili del Fuoco volontari di Riva del Garda. LE FOTO

MONREALE, 6 agosto – Già da qualche giorno nel Monrealese, rinforzi dall'alto sono dunque giunti a concedere supporto aggiuntivo alla già efficace opera di pronto intervento svolta dall'inizio del periodo estivo dalle due associazioni locali, Evergreen e Overland.

Si tratta infatti di due squadre in tutto di volontari – provenienti addirittura dalla regione Trentino Alto Adige – che hanno messo tutta la loro esperienza e i propri mezzi al servizio del territorio monrealese, il cui circondario ha conosciuto proprio negli ultimi giorni focolai di grande interesse dal punto di vista della pericolosità. Ed è proprio a seguito degli incendi degli scorsi giorni che la Regione Sicilia – stipulando un accordo con la Protezione Civile Nazionale – ha richiesto che unità ausiliarie (provenienti da Emilia, Veneto, Friuli e Trentino) potessero prestare la propria opera in tutta l'isola, spostandosi dunque lungo un itinerario che raccogliesse quelle località in cui il rinforzo nell'attività di controllo e di intervento fosse necessario.

''I nostri vertici sono arrivati sabato – spiegano – ieri eravamo affiancati all'associazione Overland. Oggi invece abbiamo in campo due squadre nel Palermitano, una che a supporto di Evergreen e l'altra ai volontari de Le Ali (associazione palermitana impegnata nel pattugliamento di San Martino, ndr.). Vista la situazione d'emergenza in Sicilia, la Protezione Civile nazionale ha attivato le forze delle diverse regioni con minor tasso d'urgenza per poter dare una mano ad esempio qui in Sicilia. Il dipartimento di Palermo quotidianamente ci indica l'elenco delle associazioni disponibili e noi, affiancandoci a loro che hanno più conoscenza del territorio, siamo in grado di svolgere il nostro tipo di operazioni''.