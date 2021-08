Coronavirus, sono 789 i nuovi casi in Sicilia. La regione è prima per contagi e decessi

Il tasso di positività è del 5,4%, e i nuovi contagi nella nostra provincia sono 200

PALERMO, 6 agosto – Si attesta a 789 unità il numero dei nuovi contagi da Covid-19 riscontrati nella nostra regione, su 14.547 analisi processate in totale. Il tasso di positività si attesta al 5,4% e nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate 9 vittime.

La provincia di Palermo conta oggi 200 nuovi casi, seguita da Catania (dove sono stati riscontrati 128 nuovi casi) e Agrigento (+111). La nostra regione è prima in Italia per nuovi contagi e numero di vittime.

Questa la situazione negli ospedali: ci sono 375 ricoverati in degenza ordinaria (+13) e 42 in terapia intensiva, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri. In tutta la penisola sono stati rilevati 6.599 nuovi casi di positività al Covid-19 e 24 decessi, mentre il tasso di positività a livello nazionale è del 2,7%.