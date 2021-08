Cattivi odori, percolato e traffico vicino all’isola ecologica della circonvallazione: protestano i residenti

Ad aggravare la situazione il gran caldo di questi giorni

MONREALE, 8 agosto – Il caldo infernale di questi giorni può essere considerato l’aggravante, che rende la situazione ancor più pesante di quanto non lo sia già. Il resto però ce lo mettono le condizioni generali della zona sulla pesa la presenza sgradevole dei rifiuti.

La protesta arriva dai cittadini che abitano nella zona dell’isola ecologica della circonvallazione, dove – come affermano – la puzza, la sporcizia del suolo ed i disagi del traffico la fanno da padroni. Causa di tutto ciò sarebbe l’area di deposito della differenziata, ubicata, come sanno i monrealesi, in largo Tricoli. In quello che un tempo era un parcheggio e che da qualche anno è diventato il centro di stoccaggio dei rifiuti differenziati, oltre che l’area nella quale sostano i mezzi che servono alla raccolta.

“L’area raccolta rifiuti - ci scrive una residente –rende impossibile la vita di noi residenti, costretti a rinchiuderci in casa per la tremenda puzza che soprattutto dalla sera alle prime luci dell’alba risulta essere impossibile da sopportare.

Ogni mattina ritroviamo davanti le nostre auto, davanti i nostri portoni del sudicio liquido dall’odore nauseante, che ci costringe a fare gincane per non calpestarlo.



Inutile sottolineare che il traffico (già abbastanza accentuato in quella zona) si sia quintuplicato a causa delle auto degli utenti che per poter conferire i rifiuti , lasciano le auto sul ciglio della strada o in doppia fila, rendendo ancor più pericoloso il transito dei pedoni.

Non abbiamo più la possibilità di parcheggiare le auto in un parcheggio adeguato, perché la verità è che non abbiamo più un parcheggio, divenuto area transennata per il conferimento dei rifiuti.

Siamo costretti ad utilizzare i climatizzatori giorno e notte, poiché le zanzare attratte dalla spazzatura si sono quintuplicate.

Non osiamo immaginare cosa tutto questo possa causare sulla nostra salute, ma sappiamo che la nostra quotidianità è stata profondamente stravolta.

I nostri più sentiti complimenti vanno a questa amministrazione che ha saputo far conoscere a tutti i cittadini l’importanza della differenziazione dei rifiuti; ma speriamo che questa piaga che colpisce noi abitanti di questa zona, possa essere in qualche risolta, solo ed esclusivamente per salvaguardare la nostra salute”.