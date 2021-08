Cammino dei Mille, Monreale capofila nel turismo lento: approvata la delibera

Il percorso attraversa i diversi territori coinvolti nella spedizione che condusse i garibaldini alla presa di Palermo

MONREALE, 9 agosto – La giunta Arcidiacono stamane ha approvato una delibera che riguarda la promozione del turismo lento . Il cammino dei Mille alla presa di Palermo che proporrà nuovi cammini e percorsi cicloturistici che stanno registrato un marcato incremento delle presenze.

Si è già tenuta una conferenza nella sede dell’assessorato turismo e cultura del comune di Monreale, con diversi rappresentanti dei comuni dell’Hinterland aderenti alla iniziativa , con Monreale Comune capofila. “ Il turismo lento tende ad avere un rapporto più attento al benessere psicofisico personale – spiega l’assessore Giannetto- con un legame più intimo con il territorio che attraversa, cercando di coglierne l’identità contemplando il paesaggio naturale e umano ascoltandone anche gli echi della sua storia”.

In tale contesto la Pro Loco di Monreale ha sviluppato un progetto volto all’istituzione di un nuovo cammino storico, “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo” che, sulle orme dei Mille, attraversa i territori degli enti coinvolti e si ritiene possa offrire nel tempo una buona opportunità per promuoverne i territori. Sono stati effettuati studi volti alla ricostruzione storica degli eventi, scelti i percorsi e scritti i testi volti a guidare i camminatori e presentargli il territorio dal punto di vista storico-culturale, paesaggistico e naturalistico.” “Attraverso questi strumenti – aggiunge l’assessore al Turismo Geppino Pupella -vogliamo creare i presupposti per migliorare l’attrattività e la fruibilità del cammino, che potrebbe offrire un’opportunità per riqualificare le aree urbane ed extraurbane del nostro territorio”.