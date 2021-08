Caldo, domani e mercoledì temperature ancora in aumento

In arrivo il picco di 41 gradi e bollino rosso nella provincia di Palermo

PALERMO, 9 agosto – Continua ad imperversare il caldo torrido di questi giorni. Anzi, la Protezione Civile ci informa che il picco non è ancora arrivato. È di oggi, infatti, l'avviso n.169 per rischio incendi e ondate di calore.

Il bollettino prevede, per la giornata di domani, martedì 10 agosto, nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo nella giornata di mercoledì 11 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" (colore rosso).