Grisì, domani un punto vaccinale anti-covid

Si terrà presso la scuola primaria dalle 9,30 alle 15

MONREALE, 11 agosto – Sarà aperto domani a Grisì, dalle 9.30 alle 15 un punto vaccinale, presso la sede della scuola primaria. Lo rende noto l’assessore alla Protezione civile Paola Naimi, dopo l’accordo tra il Comune di Monreale e l'Asp 6, con il quale si è deciso di dedicare una giornata e offrire questo servizio anche nella frazione.

Ciò al fine di consentire ai residenti e non di poter effettuare il vaccino senza spostarsi e ridurre così i disagi, soprattutto per i soggetti piu’ anziani e coloro che non hanno un mezzo. Saranno somministrati vaccini Pfizer e Moderna, sia per le prime, che per le seconde dosi.

Non è necessaria la prenotazione: i cittadini possono recarsi portando semplicemente un documento di identità, tessera sanitaria e i moduli compilati e firmati. Verrà istituita un’area per l’anamnesi e gli spazi per la somministrazione. “Grazie all’apertura del centro a Grisì – sottolinea l’assessore Paola Naimi- saremo in grado di potenziare le vaccinazioni nel territorio, garantendo vaccini per tutti così come previsto dai piani nazionali e regionali”.