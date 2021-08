Benefici economici per soggetti con grave disabilità, ecco come ottenerli

L’Area Promozione Sociale e Territoriale Servizi Sociali ha pubblicato l’avviso

MONREALE, 12 agosto – L’Area Promozione Sociale e Territoriale Servizi Sociali ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo, affermando che è già stato siglato il bando pubblico a seguito della pubblicazione della circolare dell’Assessorato regionale della Famiglia, che ha disposto l’apertura dei termini. Pertanto, per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, la presentazione delle domande (che potranno scaricare dal sito internet del Comune www.comune.monreale.pa.it) viene fissata secondo la seguente apertura dei termini: dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza, quindi, di accesso al beneficio economico deve presentarsi “o nel corso del primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) o nel corso del secondo (1 luglio – 31 dicembre). I diretti interessati o loro legali rappresentanti dovranno presentare apposita istanza di accesso al beneficio mediante compilazione del modello allegato all’avviso presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monreale sito in piazza Vittorio Emanuele n. 8 o presso i Punti Territoriali di Accesso (PTA) del D.S.S. 42 o presso il PTA Biondo, via Gaetano La Loggia N. 5 - Palermo. L’accesso al beneficio economico, è subordinato alla verifica e valutazione di ogni singola istanza da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASP (UVM), che accerterà la sussistenza delle condizioni di disabilità.