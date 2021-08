Meteo, il caldo torrido imperverserà anche nei prossimi giorni

I bollettini della Protezione civile lasciano poche speranze di rinfrescate

PALERMO, 12 agosto – Nessuna tregua per quel che riguarda il caldo africano che ormai da diversi giorni imperversa sul Sud Italia. Prosegue, pertanto, anche in provincia di Palermo, il massimo livello di rischio per ondate di calore e incendi.

L'avviso n.172 emesso oggi dalla Protezione Civile regionale, prevede, infatti, temperature percepite fino a 37°C (livello 3, colore rosso) sia per la giornata di domani, venerdì 13 agosto, che per dopodomani, sabato 14 agosto.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane ancora la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di "attenzione" (colore rosso).