Covid-19, 1.134 nuovi casi e tasso di positività al 6,8% in Sicilia

Vengono comunicati anche 12 decessi (non tutti riscontrati oggi) ed è boom nel Messinese

PALERMO, 12 agosto – Ha superato abbondantemente le mille unità il numero dei nuovi positivi al coronavirus nella nostra Isola: in giornata odierna se ne registrano ben 1.134, emersi da 16.602 analisi processate.

Il tasso di positività ha raggiunto il 6,8% e le vittime e i dimessi guariti sono rispettivamente 12 e 472. Delle 12 vittime dichiarate oggi, 5 risalgono al 10 agosto, 1 al 6 agosto e 1 al 28 giugno.

Si attesta a 16.234 unità il numero degli attuali positivi, di cui 473 ricoverati in degenza ordinaria e 59 in terapia intensiva. La provincia più colpita è Messina (+263 nuovi contagi), seguita dal Palermitano (+182) e da Catania (dove ne sono stati accertati 168). In tutta Italia i nuovi contagi da Covid-19 sono 7.270, mentre è pari a 30 il numero delle vittime. Il tasso di positività si attesta al 3,3%.