Covid-19 in Sicilia, oggi 1.101 nuovi casi e 13 vittime. La regione è a un passo dalla zona gialla

L’indice di positività vola al 7,9%. Ancora in aumento i ricoveri

PALERMO, 13 agosto – Oggi è il secondo giorno di fila in cui la nostra Isola registra oltre 1.100 nuovi casi di positività al coronavirus: questi sono infatti 1.101, emersi da 13.954 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi.

Il tasso di positività ha raggiunto il 7,9% e i dimessi guariti sono 392, mentre si attesta a 13 unità il numero delle vittime. I ricoveri sono in aumento: sono stati 32 nelle ultime ventiquattro ore. I reparti ordinari e le terapie intensive sono occupati rispettivamente per il 14,3% e il 9%.

Si tratta di un tasso di occupazione degli ospedali che a breve potrebbe far scattare la zona gialla in Sicilia. I ricoverati sono 499 con sintomi e 65 in rianimazione, mentre a livello provinciale sono stati registrati 222 nuovi contagi in provincia di Palermo e 234 nel Catanese. Seguono Ragusa (+162) e Messina (+115). In tutta la penisola sono stati accertati 7.409 nuovi contagi da Covid-19 e 45 decessi; resta al 3,3% il tasso di positività a livello nazionale.