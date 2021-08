Scuola, c’è l’accordo sul protocollo di sicurezza: ''fondo tamponi'' e screening

L’intesa è stata raggiunta stanotte al termine di una lunga riunione tra sindacati e ministero dell’Istruzione

ROMA, 14 agosto – È giunta questa notte l’intesa sul protocollo di sicurezza per il rientro a scuola dopo una riunione tra sindacati e ministero dell’Istruzione. Alla fine del tavolo di concertazione è arrivato l’ok al documento tecnico che è stato approvato e sottoscritto dalle parti sindacali ad eccezione di Anief e Gilda.

Il testo del documento, che ripropone alcuni dei punti salienti per il rientro a scuola in sicurezza, ha accolto nella sua versione definitiva alcuni dei punti più dibattuti in relazione a green pass per docenti e personale scolastico, e problematiche correlate. Le indicazioni sul green pass a scuola saranno oggetto di una apposita nota contenente le indicazioni principali che il ministero invierà a tutte le scuole.

Il ministero si è infatti impegnato a fornire alle scuole l’utilizzo delle risorse straordinarie per l’emergenza sanitaria al fine di effettuare i necessari tamponi al personale scolastico, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria. Il ministero, al fine di non aggravare l’impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e procedure semplificate.

Sarà inoltre richiesto al ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, per far vaccinare la restante quota di personale che ancora non ha ricevuto la prima dose di vaccino. Ogni scuola dovrà essere dotata di medico competente deputato alla sorveglianza sanitaria ordinaria ed eccezionale per i lavoratori che ne faranno richiesta.

Per quanto riguarda la fornitura di mascherine, saranno fornite alle scuole mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti.

Compito dei dirigenti scolastici sarà quello di informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e di aggiornare i documenti relativi alla valutazione dei rischi e regolamenti interni sulla base di quanto disposto dal protocollo di sicurezza nazionale. Saranno, infine, organizzati screening sulla popolazione scolastica soprattutto nella fascia 6-12 anni.