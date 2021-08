Adeguamento locali scolastici, il Comune partecipa all’avviso del ministero

Con delibera di giunta municipale è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione

MONREALE, 17 agosto –Il Comune di Monreale ha aderito all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione per l’assegnazione agli enti locali di contributi per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di adeguamento e messa in sicurezza di locali scolastici per l’anno scolastico 2021/2022.

L’azione ministeriale, come ormai noto, discende dal piano di azione che il governo centrale ha messo in moto per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e sicurezza per il nuovo anno scolastico ormai alle porte. Attraverso il cosiddetto ''Decreto Sostegni bis'' sono state stanziate le necessarie risorse finanziarie e per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e spese di conduzione sono stati destinati ben 70 milioni di euro.

Il ministero dell’Istruzione ha altresì deliberato di utilizzare le sole graduatorie della procedura relativa al finanziamento di opere di messa in sicurezza e adeguamento dei locali scolastici per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, grazie ai fondi strutturali europei, anche per agevolare l’accessibilità delle persone con disabilità. Le richieste di finanziamento, in particolare, potranno riguardare l’affitto di locali e relative spese di conduzione; noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico; lavori di messa in sicurezza e adeguamento dei locali scolastici. L’obiettivo del ministero resta dunque, come l’anno scorso, quello di garantire lo svolgimento del nuovo anno scolastico in sicurezza, ricorrendo a tutti quegli interventi di edilizia leggera che, attuabili in breve tempo, possano essere d’ausilio per facilitare il rientro a scuola in presenza.

La giunta municipale ha così dato mandato al dirigente comunale del settore tecnico, Maurizio Busacca, per la presentazione della candidatura nei termini e nelle modalità stabilite dal ministero dell’Istruzione.