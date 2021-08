Covid-19, 997 nuovi casi e oltre 1.200 guariti in Sicilia

15.038 i tamponi effettuati, 148 i contagi in provincia di Palermo

PALERMO, 18 agosto – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 997 i casi di positività al coronavirus registrati in Sicilia, di cui 148 in provincia di Palermo e 161 nel Catanese.

I contagi sono emersi da 15.038 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari e il tasso di positività si attesta al 6,6%. La situazione epidemiologica nella nostra Isola, ancora prima per nuovi contagi, presenta anche 1.204 dimessi guariti e 25 decessi (di cui 24 non riferibili alla data di oggi)

Attualmente 19.717 persone in Sicilia sono positive alla malattia da Covid-19, e di queste 621 sono ricoverate con sintomi e 80 in terapia intensiva; per tutti gli altri è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. In tutta Italia sono stati accertati oggi 7.162 contagi in più e 69 vittime. A livello nazionale il tasso di positività è del 3,2%.