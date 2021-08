Riparto fondi investimenti dei Comuni, c'è anche Monreale

La quota liquidabile per il 2020 al Comune di Monreale, comprensiva dell’anticipo, ammonta a 526.084,71 euro

PALERMO, 19 agosto – È stata decretata dal Dipartimento Autonomie locali della Regione Siciliana la ripartizione dei fondi investimenti per i Comuni per i contributi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Per il Comune di Monreale, a seguito della richiesta formulata dall’ente lo scorso 1 marzo, è stata decretata liquidabile per il 2020 la somma di 526.084,71 euro, comprensiva dell’anticipo. Le risorse finanziarie liquidate al Comune dovranno essere utilizzate dagli stessi Comuni per investimenti a finalità sociale e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. Qualora i Comuni non rendicontassero le risorse assegnate entro il 31 dicembre 2021 le stesse dovranno essere restituite alla Regione.

In totale sono ottantatré milioni di euro stanziati per gli investimenti dei Comuni siciliani. La Regione adesso trasferirà agli enti locali che ne hanno fatto richiesta le risorse provenienti dalla riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione dal momento che il dirigente generale ha decretato la liquidazione di 83,3 milioni di euro.

''Conclusa la lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - i Comuni potranno finalmente utilizzare le risorse che abbiamo voluto destinare loro con un'apposita norma inserita nella Legge Finanziaria regionale dello scorso anno: una delle numerose misure che abbiamo messo in campo contro la pandemia a sostegno di cittadini e imprese’’

''La Regione - sottolinea l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto - continua a essere a fianco dei Comuni, a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali''