Monreale, torna pulita l’acqua della fontana del Rutelli

Efficace l’intervento degli operai dell’acquedotto comunale

MONREALE, 21 agosto – Torna ad uno stato di decoro la vasca della fontana del Rutelli di piazza Vittorio Emanuele, dopo un periodo di sporcizia ed incuria. E riportare la pulizia in quello che rappresenta uno dei simboli di Monreale sono stati gli operai dell’acquedotto comunale.

Già impegnati in altre operazioni di ripristino del decoro in altri luoghi cittadini, gli operai hanno proceduto ad una vera e propria opera di rimozione dagli escrementi dei piccioni che avevano ridotto la fontana in cattivo stato. Il sito è stato sanificato e da ieri pertanto l’acqua è tornata a presentare un colore limpido.