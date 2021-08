Monreale, il Comune restituirà la Tari a cittadini e imprese grazie a Remunero

MONREALE, 24 agosto –La premialità consiste in un credito pari a quanto dovuto annualmente per la Tari, versato a tutti gli utenti, sia famiglie che imprese. Basta rispettare tre parametri: essere in regola con il pagamento della Tari, aver conferito correttamente i rifiuti e non aver ricevuto multe di carattere ambientale.

L’obiettivo finale della giunta Arcidiacono che oggi ha approvato la delibera è la restituzione del 100% della Tari agli utenti. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che non comporta alcun onere per l’amministrazione comunale, mentre l’adesione da parte dei contribuenti al circuito proposto da Remunero è volontaria e avviene nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali.

La proposta voluta dal Sindaco Arcidiacono in sinergia con l'assessore alle finanze Luigi D’Eliseo e all’Igiene Urbana Salvatore Grippi funzionerà nella seguente modalità: per ogni utente che si registra sulla piattaforma di Remunero saranno creati dalla società stessa un conto corrente online e una carta per i pagamenti. L’importo può essere utilizzato solo all’interno del territorio comunale, per un massimale del 30% dell’acquisto effettuato, creando così un sistema di economia circolare.

''Questo protocollo d’intesa – spiegano il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alle finanze Luigi D’Eliseo – non modifica il contratto di servizio con la società che gestisce l’appalto di raccolta rifiuti e la restituzione dell’importo Tari di ciascun utente è a totale carico della società Remunero. Si può definire un sistema virtuoso, che ci consentirà di poter ottenere un recupero sull’evasione della tassa e un controllo puntuale sul corretto conferimento dei rifiuti, incentivando la sostenibilità ambientale. È un progetto che ci permette di salvaguardare le risorse ambientali conciliandole con il benessere economico e la qualità della vita attraverso un sistema di premialità riservato ai cittadini virtuosi''.