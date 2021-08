Giuramento nuovi agenti forestali, riapre il distaccamento di San Martino delle Scale

Dei nuovi agenti ben 34 assegnati alla provincia di Palermo

MONREALE, 24 agosto – ''Cento nuovi agenti forestali rappresentano una risposta concreta della Regione anche nella cura delle aree verdi e nella prevenzione degli incendi. Le nuove unità sono state selezionate in seguito di un concorso regionale interno''.

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia che dà notizie di 34 unità assegnati alla provincia di Palermo, Palermo, Monreale, Piana degli Albanesi, Petralia, Palazzo Adriano, Corleone, Ficuzza, Castelbuono, Lascari, Carini, Bisacquino, Bagheria. Quattro sono le unità distaccate a San Martino delle Scale.

''E’ un piccolo ma concreto segnale – ha aggiunto Intravaia – che il governo regionale ha voluto dare ai comuni nella lotta contro i roghi e per la salvaguardia dei territori. Purtroppo, al momento da Roma non è stato ancora autorizzato il concorso rivolto all’esterno, quindi la Regione, con fondi propri, ha reclutato forze al proprio interno. Le quattro unità assegnate a San Martino delle Scale sono una risposta molto importante, perché consentono di riaprire un distaccamento, chiuso ormai da anni, in una località dove gli agenti forestali sono presidio di legalità, tutela e fonte di sicurezza per i cittadini. Un supporto tangibile alle attività di prevenzione e salvaguardia, soprattutto nella provincia di Palermo. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore al Territorio Toto Cordaro che tanto hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, che è comunque una risposta importante anche in considerazione dei limiti nel reclutamento di forestali che al momento Roma impone alla Regione''.