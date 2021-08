Monreale, il Comune nomina i funzionari responsabili delle entrate dell’ente

La delibera di giunta municipale riguarda tutte le entrate di natura tributaria

MONREALE, 26 agosto –È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monreale la delibera con cui si è proceduto alla nomina dei funzionari comunali responsabili delle entrate dell’ente.

La nomina scaturisce - come si legge nel provvedimento - dalla necessità che la gestione delle varie entrate comunali venga affidata ad un funzionario responsabile, figura da selezionare per tutti i tributi comunali in virtù della finanziaria 2007, ma introdotta inizialmente da alcuni decreti legislativi per l’imposta comunale sugli immobili e successivamente per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e per l'imposta sulla pubblicità e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In più alla base del provvedimento che ha portato l’amministrazione comunale alla nomina, ci sono soprattutto le attività di gestione e riscossione dei tributi, dei canoni del servizio idrico, dei proventi relativi al codice della strada e le entrate per canoni di affitto di alloggi e terreni comunali che necessitano di un costante monitoraggio da parte dell’ente.

I funzionari individuati sono tutte figure professionali dell’ente con maturata esperienza nel campo prescelto e assegnato ad ognuno di loro, mentre la durata degli incarichi sarà valida fino al 2022.

Per i tributi in genere e tutte le entrate di natura tributaria del Comune di Monreale, in particolare per ICI, TARSU, TARES, TARI, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, IMU e IUC, è stato confermato quale funzionario responsabile Girolamo Campanella, che si occuperà anche delle entrate relative alla gestione del patrimonio comunale.

Per le entrate legate al servizio idrico integrato è stato invece nominato il funzionario tecnico Benedetto Sciortino; delle entrate relative ai servizi asilo nido e scuolabus si occuperà il funzionario amministrativo Vincenza Gullo; per la responsabilità sulle entrate relative alle attività inerenti l’edilizia privata e SUAP è stato nominato il dirigente Maurizio Busacca. Infine la responsabilità delle entrate relative alla gestione dei parcheggi pubblici è stata affidata al funzionario amministrativo Rocco Micale che subentra al funzionario Luigi Marulli che ne ha retto la responsabilità fino al 24 agosto 2021.

La delibera approvata all’unanimità dalla giunta municipale è stata dichiarata immediatamente esecutiva.