Cunette intasate: con le prime piogge può costituire un problema

Necessiterebbero di una vasta opera di manutenzione, in special modo in quei tratti con nuovo asfalto

MONREALE, 28 agosto – Può apparentemente sembrare cosa da poco, ma in realtà è tutto all'opposto. Che una sana manutenzione a quelle cunette e caditoie stradali sia necessaria è cosa che, senza sforzarsi più di tanto, è sotto gli occhi di tutti. Basta farsi una passeggiata, soprattutto in quelle vie distanti dal centro.

Tante le segnalazioni al nostro quotidiano da parte di chi quelle strade le percorre quotidianamente (altro che passeggiata, ndr.) e che – come detto – non può far a meno di notare come la condizione di alcune di queste cunette sia realmente pessima. Nella migliore delle ipotesi infatti è la vegetazione spontanea a farla da padrona, con erbacce e fogliame che a malapena permettono di riconoscere la presenza della caditoia. Nella peggiore delle ipotesi invece, oltre alla vegetazione, campeggiano in bella vista cumuli e cumuli di rifiuti. Chiaro che – specialmente in questi casi – l'intervento di ripulitura prevede l'impiego di strumenti necessari alla raccolta e allo smaltimento che dilaterebbero e non di poco i tempi.

Caditoie intasate che – per quanto poche volte tenute in considerazione nel corso degli anni – possono costituire un problema con l'avanzare dei primi cambiamenti climatici. L'incedere dell'autunno e delle prime pioggie potrebbe infatti portare a un accumulo di acqua che non riuscirebbe correttamente a defluire nel bordo strada. Causa, questa, del sollevamento della pavimentazione stradale nel caso in cui l'infiltrazione in una crepa o spaccatura potrebbe comportare il crearsi di più seri casi di dissesto. Nel caso in cui questo succedesse in quelle strade recentemente asfaltate, si rischierebbe di gettare all'aria giorni e mesi di fatica nell'opera di posa della pavimentazione.