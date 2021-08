Si è spento Matteo Fedele, direttore bancario. Aveva 84 anni

Ha ceduto dopo una lunga malattia. I funerali lunedì mattina a San Giuseppe

MONREALE, 28 agosto – Si è spento, ieri pomeriggio, all’età di 84 anni, Matteo Fedele, all'età di ottantaquattro anni. Marito della professoressa Marisa Canziani e fratello di Maria Fedele Grasso, nonché cognato dell’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, Matteo Fedele è omonimo e cugino dell’altro Matteo, per tanti anni notissimo impiegato dell’ufficio anagrafe del Comune di Monreale.

Proprio con questi amava spesso ritrovarsi, presso il Forno Itria, dove apprezzava lo sfincione e le prelibate " schiacciate" di Remo Tusa. Altro suo gradito punto di ritrovo era l'arco degli Angeli, dietro le absidi del Duomo, dove un tempo ha abitato con la sua famiglia d'origine. Figlio di Sara e Angelo Fedele (lo zio Angelino come lo chiamavano tutti i nipoti e gli amici) stimatissimo sarto della borghesia monrealese fra gli anni ’50 e ’70, dopo una lunga malattia, che lo ha reso, negli ultimi tempi, particolarmente sofferente e vulnerabile, lascia a Monreale il ricordo di una persona generosa e cordiale con tutti gli amici e i conoscenti. Per tanti anni è stato direttore bancario. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona affabile, con il sorriso sempre sulle labbra e un senso di humour che talvolta è riuscito a recuperare anche nei momenti più difficili degli ultimi tempi.



Lo ricordano i nipoti tutti, Claudia, Matteo, Sofia e Maurilio con Riccardo, per il suo modo inconfondibile che mostrava nel restituire loro l'affetto profondo di una persona particolarmente cara e affezionata. Un nonno e uno zio speciale capace di amare i nipoti appassionatamente e a tal punto da lasciare loro momenti indimenticabili. Sebbene risiedesse da tanti anni a Palermo, con la moglie e le figlie Barbara e Monica, con le loro rispettive famiglie, il suo cuore è rimasto sempre legato alla "sua" Monreale e ivi, per sua espressa volontà, verrà tumulato nella sua tomba personale, che ha voluto allestire per rimanere per sempre nella sua amata cittadina. I funerali si svolgeranno, in forma privata, a Monreale, lunedì alle ore 10.30, nella Chiesa di San Giuseppe.

Alle famiglie Fedele-Canziani e Grasso-Fedele le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.