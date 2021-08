Covid-19: sono 1.369 i nuovi casi in Sicilia, Palermo è la provincia più colpita d’Italia

Il tasso di positività, frattanto, è salito al 10,1%

PALERMO, 29 agosto – Oggi nella nostra Isola sono stati riscontrati 1.369 casi di positività al coronavirus, di cui 343 in provincia di Palermo (che batte oggi il record in Italia) e 259 nel Catanese. I contagi sono emersi da 13.506 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari; il tasso di positività è salito di nuovo e si attesta al 10,1%.

La Sicilia ha contato, nelle ultime ventiquattro ore, 846 guarigioni. Le 10 vittime segnalate sono riferibili ad altri giorni. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 910 in degenza ordinaria (+8) e 108 in rianimazione (+4). Questa la situazione epidemiologica nell’ultimo giorno in bianco: da domani, infatti, la Sicilia tornerà in zona gialla. In tutta Italia sono stati registrati 5.959 nuovi contagi e 37 vittime. A livello nazionale il tasso di positività è del 2,7%.