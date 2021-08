Coronavirus, 1.600 nuovi contagi e tasso di positività al 14,2% in Sicilia

La nostra Isola conta oggi il 37% dei nuovi casi di tutta Italia. Le vittime sono 9

PALERMO, 30 agosto – Continuano a giungere dati preoccupanti in merito alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia: oggi la regione, nel primo giorno di zona gialla, registra 1.600 nuovi contagi emersi da 11.243 analisi processate.

I casi riscontrati nella nostra Isola rappresentano il 37% di tutti quelli accertati oggi nell’intera penisola, mentre le vittime sono state 9. Ancora in salita il tasso di positività, che ha raggiunto il 14,2%.

A fronte dei meno tamponi effettuati c’è un aumento dei casi pari al 43%; a 526 unità si attesta invece il numero dei dimessi guariti. Delle 28.489 persone attualmente affette dalla malattia, 831 sono ricoverate con sintomi e 116 si trovano in terapia intensiva. Di nuovo in testa la provincia di Palermo, che registra oggi ben 422 nuovi casi. Tutta Italia conta 4.257 nuovi positivi e 53 decessi; il Ministero della Salute ha segnalato anche un tasso di positività del 3,9%.