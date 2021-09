Monreale, la giunta municipale approva l’utilizzo del fondo perequativo

Il fondo è destinato ai Comuni che possono disporre, nonostante le minori entrate, l’esenzione o la riduzione delle tasse a seguito della pandemia

MONREALE, 1 settembre – La giunta municipale ha approvato la delibera con cui destina il contributo assegnato al Comune di Monreale da parte dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica entro il 31 dicembre 2020 per agevolazioni fiscali a seguito della pandemia.

Il decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione ha assegnato al Comune di Monreale, a valere sul fondo perequativo, un contributo fino a 1.430.071,59 euro. In particolare, il fondo prevede alcune agevolazioni fiscali per il 2020 per gli esercizi commerciali, ma anche per enti e associazioni.

In questo modo è stato possibile soddisfare le richieste degli aventi diritto, secondo quanto previsto dal regolamento comunale a seguito delle varie delibere approvate nel 2020 dal consiglio comunale per le agevolazioni straordinarie e dai vari DPCM sui sostegni alle attività economiche rimaste chiuse a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Si tratta, infatti, di somme che vanno destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono state così riconosciute dal Comune in base alle deliberazioni assunte dal consiglio comunale agevolazioni per complessivi 496.564,30 euro cosi riassumibili: 85.434,97 euro per agevolazioni IMU; 99.526,42 euro per agevolazioni TARI; 280.406,91 euro per agevolazioni concesse ai titolari di suolo pubblico ai sensi della legge regionale 9/2010 e di ulteriori 21.116,00 euro; 10.080,00 euro per agevolazioni riconosciute alle associazioni sportive.

Infine, sempre con la stessa delibera, è stata richiesta all’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione la somma di 30.558,08 euro come ristoro per le prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato per il contenimento del Covid-19 a seguito dei relativi provvedimenti dirigenziali.