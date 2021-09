Hub Morvillo, vaccinazioni disponibili fino a venerdì

Prosegue ancora fino al termine della settimana l'open-day, sempre dalle 9 alle 13

MONREALE, 1 settembre – Monreale spinge forte e decisa sull'acceleratore. L'obiettivo è certamente quello di provare a incrementare ancora il dato sui vaccinati nel territorio.

E' per questa ragione che l'hub vaccinale organizzato - come ormai noto - alla scuola Morvillo, inizialmente previsto fino ad oggi, verrà prolungato almeno fino alla giornata di venerdì. Altri due giorni in cui, si spera, un consistente numero di cittadini possa confluire nei locali del plesso scolastico per effettuare la propria vaccinazione. Gli orari saranno gli stessi degli ultimi giorni, ossia dalle ore 9 alle ore 13.