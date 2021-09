Covid-19, 1.348 nuovi positivi in Sicilia. Sempre più comuni in arancione

Le province coinvolte nella nuova ordinanza di Musumeci sono il Siracusano ed Enna. In calo i ricoveri

PALERMO, 3 settembre – Il presidente della Regione Nello Musumeci ha prorogato al 9 settembre la zona arancione nei comuni di Niscemi (in provincia di Caltanissetta) e Barrafranca (nell’Ennese).

Intanto altri nove comuni sono stati raggiunti dalle medesime misure restrittive: si tratta di Catenanuova in provincia di Enna e di Ferla, Francofonte, Augusta, Avola, Rosolini, Noto, Portopalo di Capo Passero e Pachino nel Siracusano. Le restrizioni in questi paesi saranno in vigore da domani al 14 settembre, salvo eventuali proroghe.

Dopo oltre un mese risultano finalmente in calo i ricoveri da coronavirus, sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva, dove sono state registrate rispettivamente 7 e 3 uscite. Attualmente i degenti sono 842 nei reparti ordinari e 115 in rianimazione; resta però alto il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia, che si attesta a 1.348 unità. I nuovi positivi sono emersi da 21.978 analisi processate.

Scende anche il numero di nuovi casi nel Palermitano (+131), mentre ne sono stati riscontrati 353 sia a Catania che in provincia di Messina. Le vittime e i dimessi guariti sono rispettivamente 21 e 1.322 e si segnala un tasso di positività del 6,1%. In tutta Italia, nelle ultime ventiquattro ore, sono stati accertati 6.735 nuovi contagi da coronavirus e 58 decessi.