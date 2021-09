Monreale, con la pioggia si stacca l’asfalto sulla circonvallazione

Diversi i danni sul territorio che hanno richiesto l’intervento degli addetti ai lavori

MONREALE, 4 settembre – Danni un po’ a macchia di leopardo sul territorio a seguito dell’acquazzone caduto sul Palermitano alle prime ore dell’alba di oggi. La violenza dell’acqua ha creato non poche difficoltà che hanno richiesto l’intervento degli addetti ai lavori.

Sulla circonvallazione, più o meno all’altezza di piazzale Florio, si è staccato l’asfalto, tra l’altro di recente posa (nemmeno un anno) creando una buca che necessiterà un intervento efficace in tempi rapidi per garantire la sicurezza di automobilisti e soprattutto motociclisti.

Un canneto, inoltre, ha invaso la carreggiata in via Cannolicchio. Erano già lunghe e a bordo strada. Il vento e la pioggia hanno fatto il resto facendole abbassare ulteriormente. Terriccio pure sulle strade di San Martino, Giacalone ed in via Pio La Torre. Qualche mezzo, per lo più a due ruote, ha rischiato di slittare, fortunatamente senza conseguenze significative.

Diversi gli intervento di volontari ed addetti ai lavori, nel tentativo di ripristinare le migliori condizioni di viabilità.