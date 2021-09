Covid-19, 1.024 nuovi contagi in Sicilia. È Palermo la provincia più colpita d’Italia

Intanto prosegue la campagna VaccinInQuartiere. Nuovo appuntamento domani alla Kalsa

PALERMO, 5 settembre – Continua l’iniziativa “VaccinInQuartiere”, l’ulteriore spinta alla campagna vaccinale voluta dall’ufficio per la gestione dell’emergenza Covid della provincia di Palermo.

Oggi i vaccini sono stati somministrati presso il complesso Sirenetta di Mondello, mentre domani toccherà al ristorante Ciccio passami l’olio, sito alla Kalsa, dalle 18 alle 24. La campagna di immunizzazione proseguirà il 7 settembre a Vergine Maria, presso la pizzeria Mistral; l’8 settembre nel quartiere Cep, al centro San Giovanni Apostolo; il 9 settembre alla Taverna Azzurra della Vucciria; appuntamento conclusivo allo Sperone, presso la palestra Valentino Renda, giorno 13 settembre.

L’obbiettivo è quello di immunizzare il più alto numero possibile di persone, dato che la Sicilia continua a essere fanalino di coda per numero di sieri inoculati: proprio oggi la provincia di Palermo registra più casi di tutta Italia (+379), mentre i nuovi contagi riscontrati in tutta l’Isola sono 1.024 su 14.242 analisi processate. Ciò porta il tasso di positività al 7,2%; gli attuali positivi sono invece 28.462, di cui 845 ricoverati in degenza ordinaria e 120 in rianimazione.

Delle 10 vittime comunicate dal bollettino regionale 4 risalgono a ieri, 5 alla giornata del 3 settembre e una al primo settembre; 837 sono invece i dimessi guariti nelle ultime ventiquattro ore. La situazione epidemiologica in tutta la penisola presenta un numero di nuovi positivi pari a 5.315, mentre le vittime sono 49 e il tasso di positività si attesta al 2%.