Cultura, musica e spettacolo: per Monreale un settembre all'insegna dell'arte

Stamattina la conferenza stampa di presentazione a Casa Cultura delle diverse iniziative in programma: ''Grande opportunità di rilancio e visibilità per la cittadina''

MONREALE, 6 settembre – Un mese intero all'insegna dell'arte, della cultura e della rivalutazione del proprio patrimonio. Monreale si iscrive nuovamente, per il secondo anno, nel novero delle cittadine isolane che ospiteranno – nei weekend dall'11 al 26 settembre – i percorsi de ''Le Vie dei Tesori''.

E' di questa mattina infatti la conferenza stampa dell'evento, tenutasi per l'occasione nei locali di Casa Cultura (ex Santa Caterina) e presenziata dal primo cittadino monrealese Alberto Arcidiacono, dai suoi due assessori ai Beni Culturali e al Turismo – rispettivamente Letizia Sardisco e Geppino Pupella – dal vicepresidente della fondazione ''Le Vie dei Tesori'' Marcello Barbaro e infine dal presidente della Pro Loco Amelia Crisantino, di aiuto logistico nell'organizzazione della manifestazione. L'incontro con i rappresentanti della stampa locale ha posto in luce quella che sarà, a partire da questo fine settimana, la programmazione per le varie e differenti tappe che potranno essere visitate non solo da turisti, ma anche – perché no – dagli stessi concittadini della roccaforte normanna.

Monreale apre le porte – già a partire da questo sabato dunque e per i successivi due weekend – delle sue ricchezze e meraviglie, tra siti collettivamente conosciuti e altri ancora tutti da scoprire. Oltre alle due biblioteche (il Fondo Antico Santa Maria La Nuova e la Ludovico II De Torres) e le innumerevoli chiese che costellano qua e là il dedalo di vie e cortili il complesso abbaziale entro il quale la cittadina sorge, figurano anche la Cappelletta rurale dell'adorazione dei pastori – sita proprio di fianco al liceo Basile in via dei Cappuccini – e il nuovo Museo Mineralogico Marco Maiorana, nato all'istituto Veneziano. Tante e diverse anche le esperienze che ai visitatori sarà offerto di vivere, sia al punto di vista gastronomico (come nel caso del Forno Litria, con il tour dell'intero procedimento dall'impasto alla cottura del pane, e la rete ''Terre dei Tesori'', grazie alla quale molte aziende agricole apriranno i propri battenti ai visitatori sia dal punto di vista artistico-naturalistico. Saranno infatti visitabili il Museo dell'Arte e del Mosaico, le perle dell'artigianato locale nella realizzazione del mosaico e i percorsi più suggestivi dell'agro circostante, come l'ascesa al Castellaccio, la passeggiata sui sentieri del fiume Sant'Elia e uno dei borghi fascisti, appena sopra Monreale – Borgo Borzellino – oggi affascinante agglomerato mai abitato.

Ovviamente – come disposto dalle norme in mataria di prevenzione Covid – tutte le attività al chiuso necessiteranno della certificazione di avvenuta vaccinazione (Green Pass). Per tutti i dettagli su prenotazioni, date, orari e costi dei coupon spendibili durante le visite è possibile informarsi online sul sito www.leviedeitesori.com, oppure all'infopoint di Piazza Vittorio Emanuele.

Non soltanto questi saranno tuttavia i percorsi e le esperienza che interesseranno Monreale nel corso di tutto questo mese. ''Muovendoci verso numerose iniziative Monreale godrà di un'opportunità concreta di rilancio delle proprie attività produttive – sono le parole spese dall'amministrazione cittadina - anche perché le Vie dei Tesori non saranno gli unici eventi che arricchiranno questo settembre. Abbiamo ottenuto, ad esempio, che gli organizzatori del Festival del Cinema Italiano (che dovrebbe interessare Monreale l'anno prossimo, ndr.) anticipino già quest'anno con una serie di eventi che concederanno alla città grandissima visibilità nazionale. Ottobre sarà poi il palcoscenico della ''settimana delle culture'', con la rivalutazione del patrimonio libraio''. Convegni, presentazioni, spettacoli musicali e teatrali, proiezioni, incontri e tanto intrattenimento. Per tutti i dettagli in merito al programma – da sabato 11 fino a giovedì 30 settembre – consigliamo di consultare il programma da noi riproposto.