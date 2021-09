Coronavirus, in Sicilia sono 943 i nuovi contagi. Speranza: ''La terza dose si farà''

Già programmate per settembre le prime somministrazioni della terza dose del vaccino

PALERMO, 6 settembre – “La terza dose si farà. Partiremo dai soggetti vulnerabili, come gli immunodepressi e tutti coloro che hanno subìto un trapianto; poi si proseguirà con over 80, personale sanitario, residenti delle Rsa.

Positiva la risposta dei più giovani ai vaccini, che rimangono l’unico strumento in nostro possesso affinché si possa tornare il prima possibile alla normalità”. Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, pronunciate in occasione del G20 di Roma.

Al vaglio dell’Ema l’estensione della terza dose a tutte le persone di età superiore ai 16 anni che hanno già completato il ciclo vaccinale. L’ulteriore inoculazione sarebbe infatti prevista dopo sei mesi dall’ultima somministrazione. “Se il mese di agosto è trascorso senza particolari misure restrittive, nel nostro Paese, è solo grazie al vaccino. Inoltre l’estensione del green pass potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta all’immunizzazione di massa” ha affermato il ministro.



Arretrano di poco i nuovi contagi nella nostra Isola: ne sono emersi 943 da 12.804 analisi effettuate, e il tasso di positività si attesta al 7,4%. Le vittime e i dimessi guariti sono rispettivamente 10 e 444, mentre in provincia di Palermo si registrano 179 nuovi positivi. In tutta la regione ci sono 855 persone ricoverate in degenza ordinaria e 120 nei reparti di terapia intensiva; nell’intera penisola si riscontrano 3.361 contagi da Covid-19 in più, 52 vittime e un tasso di positività del 2,5%.