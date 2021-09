Coronavirus, 877 nuovi casi e tasso di positività al 4,5% in Sicilia

Delle 29 vittime segnalate, 28 sono riconducibili ad altri giorni. Oltre 19 mila i tamponi processati

PALERMO, 8 settembre – Risulta stabile la curva epidemica nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 877 nuovi contagi da Covid-19, su 19.357 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi.

In aumento il tasso di positività (ieri al 3,6%, oggi al 4,5%) mentre si riscontra un calo dei ricoveri in degenza ordinaria (dove sono attualmente 823 i pazienti in cura).

Si attesta invece a 116 unità il numero dei ricoverati in rianimazione. Delle 29 vittime segnalate nel bollettino, 28 sono riconducibili ad altri giorni; elevato il numero dei dimessi guariti (+1.379), 28.016 i siciliani attualmente affetti dalla malattia. Palermo è oggi terza per numero di nuovi positivi in Sicilia (+138), dopo Messina (+243) e Catania (+171). In tutta Italia sono stati accertati 5.923 nuovi contagi da coronavirus e 69 decessi; il tasso di positività a livello nazionale è del 2%.