Grisì, consegnati i lavori di messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2019

Grisì, consegnati i lavori di messa in sicurezza dopo l’alluvione del 2019

Saranno eseguiti dalla Tek Infrastrutture

MONREALE, 9 settembre – Stamattina il sindaco Alberto Arcidiacono ha consegnato i lavori per la realizzazione delle opere strutturali ed idrauliche per la messa in sicurezza della frazione di Grisì. Hanno iun importo di 1,5 milioni di euro.

All’incontro erano presenti, fra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, il consigliere comunale Giulio Mannino, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della ditta Tek Infrastrutture di San Cipirello che si era aggiudicata i lavori. L’intervento è stato finanziato dal dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha anche curato la progettazione esecutiva in collaborazione con il Comune di Monreale e con l’assessore comunale ai Servizi a rete, Geppino Pupella, che è stato coadiuvato dal Responsabile Unico del Procedimento Vittoriano Gebbia e dal funzionario comunale Nicola Giacopelli.

“E’ un giorno importante per la frazione di Grisì – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – che dimostra il nostro impegno per le frazioni con progetti concreti come questo, che ci consentono di creare infrastrutture che tendono a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Rivolgo un particolare ringraziamento al presidente della Regione Nello Musumeci che ha fortemente voluto questo intervento che mira a ripristinare la sicurezza del centro di Grisì, colpita dall’alluvione del 2019”.

Con la consegna dei lavori di messa in sicurezza della frazione Grisì, dimostriamo che la solidarietà nelle tragedie che colpiscono una popolazione hanno senso e non sono vuota retorica solo se si traducono in fatti. “L'amministrazione comunale - ha aggiunto ii presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia –grazie all'impegno e alla vicinanza del Governo regionale, è stata consequenziale agli impegni assunti subito dopo l'ultima alluvione che ha colpito Grisì, ponendo rimedio a una situazione annosa, da sempre trascurata dalle amministrazioni precedenti”.