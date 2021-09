Covid-19, sono 929 i nuovi positivi in Sicilia. L’Isola ancora prima per nuovi contagi

È Catania la provincia più colpita. I 12 decessi comunicati dalla Regione sono da attribuire ad altre date

PALERMO, 9 settembre – Ancora sotto le mille unità il numero di nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia: da 20.336 tamponi processati sono emersi 929 contagi, di cui 292 in provincia di Catania e 123 nel Palermitano.

Le 12 vittime comunicate nel bollettino regionale sono da attribuire a date differenti da quella odierna, mentre il numero dei guariti si attesta a 1.744 unità.

La situazione negli ospedali è la seguente: 809 persone sono ricoverate in degenza ordinaria e 117 in rianimazione. Il tasso di positività risulta al 4,8%, diversamente da quello nazionale dell’1,9%. La Sicilia è ancora una volta prima tra le regioni italiane per numero di nuovi contagi. In tutta la penisola sono stati registrati 5.522 nuovi casi di positività al coronavirus e 59 vittime.