Monte Caputo, dove i servizi non esistono e vivere è davvero un’impresa

Monte Caputo, dove i servizi non esistono e vivere è davvero un’impresa

Strade sconnesse, rifiuti abbandonati e buio la sera: eppure i residenti sono tanti. IL SERVIZIO

MONREALE, 12 settembre – Una zona sempre più in stato di abbandono. Strade che difficilmente possono chiamarsi tali, rifiuti sparsi e buio totale la sera, non appena tramonta il sole. Eppure i residenti sono tanti, per dodici mesi l’anno.

Parliamo di monte Caputo, appena fuori il centro abitato di Monreale, dove i servizi non esistono, nonostante siano tanti i residenti che vi abitano e che avrebbero diritto quantomeno a quelli essenziali. Eppure nulla di tutto ciò. Siamo andati a dare un’occhiata per documentare uno stato di abbandono che ci è parso evidente.

Guarda il servizio pubblicato in basso.