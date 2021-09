''Ciao Monreale, Monza is…altrove''

Via Fontana del Drago, una strada che profuma di circuito

MONREALE, 15 settembre - Il tema, più volte affrontato, resta purtroppo attuale e la questione potrebbe suggerire tracce che potrebbero portare gli organi di informazione a raccontare, malauguratamente, fatti di cronaca nera.

La strada panoramica che collega il cuore normanno con la rocca di Palermo, spesso e soprattutto nelle ore notturne, si trasforma in un vero e proprio circuito automobilistico nonostante il limite di 50 km/h imposto dalla segnaletica stradale. Cartelli che, in assenza di dispositivi per il controllo elettronico della velocità, fungono da ornamenti lungo la strada provinciale orfana, frattanto, di strisce pedonali in prossimità di servizi o monumenti (vedi foto in copertina). Tuttavia, degli ottimi deterrenti all’atteggiamento dei potenziali “Verstappen” di turno, potrebbero essere i sistemi di rallentamento come le bande sonore stradali o i dossi artificiali per contrastarne le infrazioni e, cosa più importante, garantire la pubblica sicurezza.