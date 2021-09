Scuola, il Comune riceverà in comodato d'uso alcuni locali della parrocchia San Giuseppe a Malpasso

Emanata stamane la delibera della Giunta all'avvio delle procedure di consegna. Saranno adibiti all'uso scolastico

MONREALE, 15 settembre – E' stata pubblicata giusto stamane, direttamente nell'albo pretorio cittadino, la delibera di Giunta municipale attraverso la quale il Comune intende portare avanti tutte le necessarie pratiche formali per l'acquisizione in comodato d'uso di beni ritenuti idonei all'uso scolastico.

Nello specifico, dunque, si tratta di alcuni locali siti in via Altofonte, appartenenti alla parrocchia di San Giuseppe in località Monreale-Malpasso. Una volta adottato il decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, il quale dispone che la didattica in presenza venga avviata proprio nel mese di settembre su tutto quanto il territorio nazionale, ovviamente nel rispetto delle ormai consuete norme di prevenzione anti-Covid, il Comune di Monreale si è pertanto attivata nel reperire beni e locali – ricandenti all'interno del proprio territorio – che risultassero idonei allo svolgimento delle attività scolastiche in presenza.

Ricevuta la disponibilità – da parte di don Giuseppe Licciardi, amministratore parrocchiale – a concedere in comodato d'uso gratuito i locali specificati, la Giunta ha dunque approvato lo schema di concessione e ha dato mandato al dirigente di sottoscrivere tutti gli atti necessari al contratto di consegna.