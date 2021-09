Covid, 471 nuovi contagi in Sicilia: l’Isola scende al terzo posto tra le regioni d’Italia

Catania è la provincia più colpita con 125 casi nelle ultime 24 ore

PALERMO, 15 settembre - Sono 471 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola a fronte di 19.075 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende a quasi 2,5% ieri era al 3,1%.

L'Isola dopo settimane scende al terzo posto per nuovi contagi giornalieri. In testa c'è la Lombardia con 628 casi al secondo posto il Veneto con 525 casi. Gli attuali positivi sono 23.616 con un decremento di 1.888 casi. I guariti sono 2.331 mentre si registrano altre 28 vittime che portano il totale dei decessi a 6.637.

La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: 4 il 13 settembre, 10 il 12 settembre, 6 l'11 settembre, 2 il 10 settembre e 2 il 7 settembre.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 830 i ricoverati, 41 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 98, 1 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 98, Catania 125, Messina 5, Siracusa 72, Ragusa 34, Trapani 71, Caltanissetta 30, Agrigento 19, Enna 17.