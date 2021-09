Covid-19, in Sicilia 878 nuovi casi e tasso di positività al 4,7%

Le analisi effettuate sono state 18.862. Delle 20 vittime segnalate, solo una è riconducibile a oggi

PALERMO, 16 settembre – Secondo il monitoraggio odierno sulla situazione epidemiologica da coronavirus, i nuovi casi di positività riscontrati sono 878. Questi sono emersi da 18.682 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi e il tasso di positività è dunque salito di nuovo al 4,7%.

Delle 20 vittime comunicate dalla Regione nelle ultime ventiquattro ore, solo una è riconducibile alla giornata odierna.

Le persone attualmente affette dalla malattia in Sicilia sono 22.720, di cui 697 ricoverate in degenza ordinaria e 99 in rianimazione. La nostra provincia registra oggi 129 nuovi contagi, di meno rispetto a quella di Catania (+295) e al Messinese (+169). In tutta Italia si accertano 5.117 nuovi casi di coronavirus, 67 vittime e un tasso di positività pari al’1,7%.