Covid-19, 602 nuovi contagi in Sicilia. Tasso di positività al 3,2 per cento

Le 16 vittime segnalate fanno riferimento ad altre giornate. 18.758 i tamponi processati

PALERMO, 17 settembre – Scendono di nuovo i casi di positività al coronavirus in Sicilia: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 602, a fronte di 18.758 analisi effettuate; ciò conduce il tasso di positività al 3,2%.

Le 16 vittime segnalate dal bollettino della Regione fanno riferimento ad altri giorni, mentre si attesta a 1.529 unità il numero dei dimessi guariti.

Delle 21.777 persone attualmente affette dalla malattia da Covid-19, 696 sono ricoverate con sintomi e 99 si trovano nei reparti di terapia intensiva. La provincia di Palermo riscontra 118 nuovi contagi e la Sicilia si riconferma prima in Italia per numero di nuovi casi. In tutta la penisola ne sono emersi 4.552; si segnalano anche 66 vittime e un tasso di positività dell’1,6%.