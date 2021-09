Manifestazioni estive monrealesi, Pupella replica. ''Caputo non a conoscenza dei fatti''

L’ex sindaco aveva sottolineato gli scarsi risultati ottenuti dall’amministrazione comunale

“Il nostro concittadino Salvino Caputo – afferma Pupella in una nota a tutte le testate locali – sembra poco a conoscenza dei fatti e alle prese con problemi di comunicazione ed informazione riguardo agli eventi culturali della città. intanto nella mia veste istituzionale di assessore allo Spettacolo, vorrei rassicurarlo sul successo del concerto di Mario Venuti in cui sono stati raggiunti i 200 posti autorizzati all’aperto dalla questura. Forse troppo impegnato con le polemiche, Caputo non ha compreso bene le difficoltà legate al Covid e alla necessità di districarsi, nell’organizzazione dei grandi eventi, fra il giusto successo di pubblico e il rischio assembramenti.

Purtroppo, i tempi in cui si plaudiva alle folle nelle manifestazioni è terminato e l’amministratore responsabile deve stare attento a che gli eventi rispettino tutte le regole previste dalle normative anti-covid, così che la giusta esigenza di ripartire si coniughi al contrasto alla pandemia, che non è ancora stata sconfitta. Fatta questa doverosa premessa, vorrei rassicurare Caputo sul fatto che la comunicazione rispetto agli eventi del Festival del Cinema è stata curata dal Comune in sinergia con la società “A&D comunication” che ha organizzato la manifestazione. L’evento è stato riportato sulle principali testate regionali e nazionali e preceduto da una conferenza stampa. Ogni giorno, è stata inviata comunicazione del programma. Generalizzare non è mai utile, né costruttivo: la maggior parte delle manifestazioni dell’estate monrealese ha avuto il massimo della partecipazione consentita dalle norme, dal numero degli spettatori e dai luoghi autorizzati.

Fare riferimento ad “età dell’oro”, in realtà mai esistite, non solo è sterile, ma anche scorretto in considerazione delle difficoltà che oggi si trova ad affrontare chi prova a fare ripartire la cultura nel pieno di una pandemia. Questo mio intervento – ha concluso Pupella – non intende alimentare alcuna polemica, cui non sarà data seguito, ma chiarire alcune aspetti volutamente ignorati da Caputo”.