Coronavirus, 643 nuovi positivi e 4 vittime in Sicilia. Lunedì si parte con la terza dose

Atteso il generale Figliuolo in visita alla Fiera. Coinvolti nell’iniziativa i soggetti fragili

PALERMO, 18 settembre – Si attende ancora l’ufficializzazione, da parte della Regione, della visita che il generale Figliuolo dovrebbe fare a Palermo nel corso di lunedì pomeriggio.

Il commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid dovrebbe visitare il centro vaccinale della Fiera del Mediterraneo, pronto a intraprendere una nuova tappa nella lotta alla pandemia. Da lunedì, infatti, ai soggetti fragili potrà essere somministrata la terza dose del vaccino contro il Covid-19.



È ancora in corso, infatti, il tentativo di immunizzare la popolazione residente in Sicilia almeno fino al 70%. Troppi comuni dell’Isola sono ancora eccessivamente indietro e continuano a diffidare dell’unica arma attualmente a nostra disposizione per diminuire decessi e ricoveri a causa di gravi sintomi. Intanto gli open days vaccinali presso gli hub preposti di tutte le province sono stati estesi al 28 settembre.



Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 643 nuovi positivi emersi da 18.040 analisi effettuate, nonché un tasso di positività pari al 3,6%. La Sicilia è seconda per numero di nuovi casi solo alla Lombardia, e delle 18 vittime comunicate solo 4 sono riconducibili alla data odierna; quanto alla situazione negli ospedali, ci sono 666 persone ricoverate in degenza ordinaria e 100 in rianimazione. La nostra provincia riscontra 141 contagi in più, seconda solo al Catanese (+206). In tutta Italia sono stati accertati 4.578 nuovi casi di positività su 355.933 tamponi effettuati, un tasso di positività dell’1,3% e 51 vittime.