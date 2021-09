Coronavirus, 514 nuovi contagi e tasso di positività al 4,1% in Sicilia

Catania registra il numero più alto di casi di tutta Italia, pari a 237 unità

PALERMO, 20 settembre – Ricoveri e incidenza del contagio risultano anche oggi in calo ma si registrano 514 nuovi positivi in Sicilia. Le analisi processate sono state 12.507 e il tasso di positività si attesta al 4,1%.

La provincia più colpita sia a livello regionale che nazionale è Catania, dove si accerta un incremento di casi pari a 237 unità; Palermo registra invece 103 nuovi tamponi positivi.



Il bollettino regionale comunica 7 vittime (tutte riconducibili ad altri giorni) e 501 dimessi guariti, mentre le persone attualmente affette dalla malattia sono 21.042. Di queste, 660 sono ricoverate in degenza ordinaria e 96 in terapia intensiva. In tutta Italia si accertano 2.407 contagi in più, 44 vittime e un tasso di positività dell’1,9%.